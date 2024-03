VIDEO Un tanar i-a cerut unui luptator din UFC sa-l loveasca! A ajuns la spital

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 12 martie 2024, 14:00 / Actualizat marti, 12 martie 2024 14:10Un fan MMA a ajuns in spital dupa ce a fost lovit de campionul UFC la categoria grea, Jon Jones, in timpul unei intalniri pe care acesta a avut-o cu fanii.Acest incident a generat multa atentie pe retelele de socializare si a evidentiat in mod evident pericolul de a-i cere unui luptator profesionist sa loveasca un fan amator.JOCURILE OLIMPICE / CALIFICARIPugilista Claudia Nechita a ratat ... citește toată știrea