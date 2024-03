VIDEO Viorel Moldovan, fara menajamente dupa Columbia - Romania: "Depasiti la toate capitolele"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 27 martie 2024, 07:25 / Actualizat miercuri, 27 martie 2024 10:16Viorel Moldovan a analizat prestatia Romaniei in amicalul contra Columbiei, 2-3.Fostul international spune ca isi doreste o prestatie mai buna din partea elevilor lui Edi Iordanescu, in vederea EURO 2024, si e de parere ca in amicalul de pe "Metropolitano" romanii au fost depasiti clar de columbieni.COLUMBIA - ROMANIA 3-2Edi Iordanescu, mesaj transant pentru "tricolori" ... citește toată știrea