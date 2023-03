Fondurile de pensii își măresc activele – TradeVille

Fondurile De Pensii Își Măresc Activele

Cele mai mari 7 fonduri de pensii pilon 2 din Romania, au încheiat luna februarie 2023, cu active totale in valoare de 101.4 mld. RON, in creștere cu 5.2% de la începutul anului, pe fondul detensionării situației de pe piețele financiare, cat si a viramentelor din partea salariaților. De asemenea, comparativ cu februarie 2022, activele totale au înregistrat o creștere de 15%, in principal datorita contribuțiilor salariaților romani care au virat aproximativ 12.3 mld. RON in ultimul an. (Sursa: ZF)

Soldul Depozitelor In Creștere

Conform datelor BNR, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut in luna februarie 2023 cu 8.5% fata de aceeași perioada a anului precedent, in timp ce fata de luna ianuarie, soldul depozitelor s-a majorat cu 1.7%. Astfel, depozitele in RON ale gospodăriilor au înregistrat o creștere de 2.2% vs ianuarie 2023 si 11.3% vs februarie 2022, iar depozitele in RON ale altor sectoare (instituții financiar monetare si nefinanciare) au marcat o dinamica pozitiva (+ 3.2% vs ianuarie 2023 si + 15.5% vs februarie 2022). Pe de alta parte, depozitele in valuta ale clienților neguvernamentali au scăzut in luna februarie din 2023 cu 0.3% vs ianuarie 2023. De asemenea, soldul creditelor guvernamentale acordate de instituțiile de credit s-a majorat cu 0.5 %, o ascensiune semnificativa înregistrând creditele in valuta (+27.4% vs februarie 2022). (Sursa: BNR)

Ultima Majorare A Dobânzii Pentru FED?

Rezerva Federala din SUA, a majorat miercuri dobânda de referința cu 0.25%, indicând totodată faptul ca este pe punctul de a sista alte creșteri ale costurilor de împrumut, după prăbușirea recenta a celor doua bănci americane. In ciuda unei reacții pozitive in prima faza, comentariile lui Jerome Powell din timpul conferinței de presa au dus la o scădere brusca pe Wall Street a principalilor indici bursieri. Fed încearcă prin politica monetara sa lupte împotriva inflației galopante si in același timp sa ofere un grad de stabilitate sistemului bancar. (Sursa: Reuters)

Ads

BoE Majorează Dobânda De Referința

Banca Angliei a majorat dobânda de referința cu 25 de puncta de baza, in contextul unei inflații persistente si pe fondul îngrijorărilor legate de sistemul bancar. Comitetul de politica monetara a votat in favoarea creșterii ratei de dobânda pana la 4.25%, după ce datele oficiale prezentate miercuri au semnalat o inflație de 10.4% in Marea Britanie pentru luna februarie. Pe de alta parte, Comitetul se așteaptă ca PIB sa crească ușor in trimestrul al doilea, fata de declinul de 0.4% preconizat in luna februarie. (Sursa: CNBC)

Alumil Rom Industry Preț curent 1.905 RON (2.70% ) MCap 59.5M P/E 9.234

Consiliul de Administrație al Alumil Rom Industry propune repartizarea unui dividend brut de 0.2 RON/acțiune, cu 4.2% mai mare decât dividendul plătit in 2022. Randamentul dividendului propus, raportat la ultimul preț de închidere, este de 10.5%. Data de înregistrare este propusa pentru 25 mai 2023 (data ex-dividend: 24 mai 2023), iar data plații este propusa pentru 15 iunie 2023. Propunerea este înscrisa pe ordinea de zi a AGOA Alumil convocata pentru data de 26/27 aprilie 2023. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Ads

Prodvinalco Preț curent 5.40 RON ( -9.24% ) MCap 170M P/E 12.31

Acționariatul Prodvinalco este convocat la AGA Ordinara si Extraordinara, pentru data de 26/27 aprilie. La AGOA, printre alte puncte din ordinea de zi, acționarii vor supune la vot propunerea de repartizare a unui dividend brut pe acțiune de 0.2858 RON. Randamentul dividendului, raportat la ultimul preț de închidere, este de 5.3%. Data de înregistrare este propusa pentru 15 mai 2023 (data ex-dividend: 12 mai 2023), iar data plații este propusa pentru 29 mai 2023. Dividendul propus este mai mic cu 25% fata de ultimul dividend alocat acționarilor. (Sursa: BVB)

Prebet Aiud Preț curent 1.880 RON (0.27% ) MCap 85.6M P/E 20.654

Societatea Prebet Aiud anunța investitorii cu privire la încheierea unui contract semnificativ, in calitate de vânzător. Obiectul contractului li reprezintă furnizarea de produse prefabricate, iar valoarea totala este de 12 mil. RON. Contractul a fost încheiat in 23.03.2023, iar prefabricatele vor fi produse si livrate succesiv de emitent. (Sursa: comunicat societate)

Ads

Life Is Hard Preț curent 2.400 RON ( -0.41% ) MCap 51.6M P/E 11.499

Compania de software, Life is Hard, informează piața cu privire la convocarea AGA din data de 26.04.2023. Printre cele mai importante puncte pe ordinea de zi se numără anularea deciziei de achiziționare a unei companii in valoare de 2.8 mil. EUR. si reevaluarea momentului de trecere al companiei pe piața principala a BVB. De asemenea, compania propune spre aprobare majorarea capitalului social cu 4 mil. RON si distribuirea de acțiuni gratuite, ca urmare a profitului net de 4.6 mil. RON înregistrat in 2022. (Sursa: comunicat societate)

Romgaz Preț curent 38.15 RON (0.13% ) MCap 14.7B P/E 5.78

Romgaz a propus un dividend brut de 3.42 RON/acțiune, din care 3.30RON/acțiune aferent rezultatului din 2022. Propunerea urmează sa fie supusa aprobării AGA din 26.03.2023, in cadrul căreia se va stabili si data plații dividendului. Randamentul dividendului raportat la prețul de închidere de ieri de la BVB era de aproximativ 9%. (Sursa: BVB )

Ads

Sanofi SA Preț curent 95.84 EUR (5.48% ) MCap 120B

Dupixent, medicamentul produs de Sanofi pentru tratarea astmului, dezvoltat împreuna cu Regeneration, a atins toate obiectivele studiului efectuat pentru tratarea “plămânului fumătorului”. Medicamentul a condus la o reducere cu 30% a progresului bolii pulmonare cronice obstructive (BPOC), o boala mortala, caracterizata de scăderea progresiva a funcției pulmonare. Cei 939 de participanți la studiu, fumători actuali sau foști, au arătat îmbunătățiri ale funcției pulmonare, ale calității vieții si ale simptomelor respiratorii BPOC. Medicamentul ar putea genera miliarde de euro pentru companie. Ca urmare a acestui anunț, prețul acțiunilor companiei a urcat cu aproape 5%, atingând un maxim al ultimelor 7 luni si depășind cu mult performanta indicelui STOXX Europe 600 Health Care. (Sursa: Reuters)

Coinbase Global Preț curent 66.30 USD ( -14.05% ) MCap 14.6B P/E -5.58

Acțiunile Coinbase au scăzut ieri cu -16% in sesiunea after-hours, după ce compania a dezvăluit un avertisment primit din partea autorităților de reglementare, potrivit căruia este posibil ca Coinbase sa fi încălcat legile. Pe baza discuțiilor purtate cu SEC, Coinbase a declarat ca eventualele acuzații se refera la câteva dintre serviciile oferite precum Coinbase Earn, Coinbase Prime si Coinbase Wallet, dar investigația este încă in faza incipienta. (Sursa: MarketWatch)

Ads

Block Inc- Preț curent 61.88 USD ( -14.82% ) MCap 28.3B P/E -52.46

Acțiunile companiei Block Inc. s-au prăbușit cu peste 18% după ce Hindenburg Research, companie de cercetare a investițiilor, cu accent pe vânzările in lipsa, a scos la iveala frauda din spatele business-ului. Hindenburg a investigat Block timp de 2 ani, ajungând la concluzia ca aplicația Cash App a companiei a prosperat prin deservirea clienților “nebancari”. Raportul susține ca acești clienți nebancari erau implicați in activități criminale sau ilicite si ca un procent cuprins intre 40% si 75% dintre conturile analizate erau false, implicate in fraude, sau erau conturi suplimentare legate de o singura persoana. (Sursa: CNBC)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads