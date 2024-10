Borussia Dortmund a ajuns pe un loc halucinant in Bundesliga

Fosta campioana a Germaniei, Borussia Dortmund, a ajuns intr-o situatie cu adevarat incredibila in Germania, intr-un campionat pe care in alti ani il domina cu autoritate.

Astfel, dupa meciurile disputate sambata in Germania, in cadrul etapei cu numarul 11, Dortmund a ajuns ultima clasata in Bundesliga, cu doar 7 puncte.

Cei de la BVB au insa un meci in minus, duminica seara cu cei de la Gladbach. Meciul va fi insa extrem de greu pentru baietii lui Klopp, adversara fiind o echipa neinvinsa in acest sezon, in toate competitiile.

Culmea este ca Dortmund este deja calificata in optimile Ligii Campionilor, dupa 12 puncte din tot atatea posibile in primele 4 etape din grupe.

In alta ordine de idei, tot sambata, in Germania, Alexandru Maxim a fost din nou titular la VfB Stuttgart si a evoluat toate cele 90 de minute in jocul pierdut de echipa sa cu Werder Bremen, scor 0-2.

