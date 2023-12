”Bomba” de la Mondiale care menține România în cursa pentru sferturi. Gol fabulos în ultimele secunde VIDEO

Naţionala României a fost învinsă de Germania cu scorul de 24-22 (9-12), joi seara, la Herning (Danemarca), în Grupa a III-a principală a Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc în Danemarca, Norvegia şi Suedia.

Tricolorele păreau să fi ieșit ieşit din cursa pentru sferturile de finală în urma acestui eşec, periclitând astfel și obiectivul fixat la începutul competiţiei, clasarea pe locurile 1-8, pentru a putea participa la turneele preolimpice.

Totul s-a schimbat însă după ce Danemarca (țară gazdă), care învinsese România la 16 goluri diferență, a fost bătută miraculos de Japonia, scor 27-26, în ultimul meci din prima etapă a Grupei Principale III. Golul decisiv a fost marcat spectaculos în ultimele secunde, cu o ”aeriană” de efect.

În clasament, conduce acum Germania (6 puncte), urmată de Danemarca și Polonia (4 puncte), Japonia și România (2 puncte) și Serbia (0 puncte).

Ca urmare, România păstrează încă șanse matematice de calificare, având nevoie de un joc al rezultatelor în care Danemarca, una dintre marile favorite, să scoată maxim un egal din confruntările cu Polonia și Germania.

WATCH THIS!!

JAPAN beat Denmark in the last second with an in-flight winner!

Absolutely wild scenes! pic.twitter.com/j7EdYtSXq0