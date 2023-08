Nebunie de cursă la Mondialul de la Budapesta. Ce i s-a întâmplat unei atlete după aproape 10.000 de metri VIDEO

Sâmbătă, în finala probei feminine de 10.000 m la Campionatul Mondial de atletism de la Budapesta, medalia de aur a revenit etiopiencei Gudaf Tsegay (26 ani), cu timpul de 31 min. 27 sec. 18/100, trecându-şi astfel în cont al doilea titlu mondial după cel din proba de 5.000 m la Mondialele de anul trecut de la Eugene (SUA).

Medaliile de argint şi de bronz au revenit tot reprezentantelor din Etiopia, Letesenbet Gidey - 31 min. 28 sec.16/100, recordmena mondială şi deţinătoarea titlului, şi, respectiv, Ejgayehu Taye - 31 min. 28 sec. 31/100.

Olandeza Sifan Hassan, care se afla în lupta pentru titlu, a căzut cu câţiva metri înainte de linia de sosire, terminând doar pe locul 11.

From a start a pedestrian pace to a crazy last lap including an unfortunate crash and a sweep for 🇪🇹

The women's 10,000m had it all 🤩#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/LCwY0JwAi7