Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz s-a calificat, vineri, în finala turneului ATP 1000 de la Madrid, după ce l-a învins în semifinale pe croatul Borna Coric.

Carlos Alcaraz (19 ani, locul 2 ATP) l-a învins pe croatul Borna Coric (26 ani, locul 20 ATP) în două seturi, scor 6-4, 6-3, după un meci care a avut o durată de o oră, 40 de minute şi 37 de secunde.

În finala Mutua Madrid Open, Alcaraz îl va avea ca adversar pe învingătorul din partida Jan Lennard Struff – Aslan Karatsev.

Victoria din semifinale a venit exact în ziua în care Carlos Alcaraz a împlinit 20 de ani, iar organizatorii de la Madrid i-au pregătit o surpriză, un tort de dimensiuni uriașe.

A birthday cake is rolled out to Carlos Alcaraz after beating Borna Coric in Madrid

Pulling out all the stops for a very special 20 year old 🎂

pic.twitter.com/bmMRInmeRM