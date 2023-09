Tenismena care a explodat la WTA Guadalajara. E a doua oară în istorie când se întâmplă asta

Jucătoarea elenă de tenis Maria Sakkari, locul 9 mondial, a învins-o pe sportiva americană Caroline Dolehide şi a câştigat turneul de la Guadalajara, primul său titlu WTA 1000.

Sakkari, a doua favorită, a trecut cu scorul de 7-5, 6-3, de Dolehide, care se află pe locul 111 în lume, şi a cucerit al doilea titlu al carierei, încheind săptămâna fără să piardă vreun set.

Sakkari pierduse şase finale de când câştigase primul ei titlu la turneul WTA 250 de la Rabat în 2019.

Pe de altă parte, finalista Dolehide e doar a doua jucătoare din istorie care ajunge într-o finală WTA 1000 aflându-se dincolo de locul 100 mondial, primul caz de acest gen întâmplându-se în 2019, cu rusoaica Kuznețova, la Cincinnati.

2 - Since the format was introduced in 2009, Caroline Dolehide has become only the second player ranked outside the WTA's top 100 to reach a WTA 1000 final after Svetlana Kuznetsova - Cincinnati 2019. Uncommon.#GDLOpenAKRON | @WTAGuadalajara @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/k6M6ac0qVd