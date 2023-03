Preturile locuintelor din Capitala, prea mari fata de cat pot da cumparatorii

Desi cererea pentru locuinte a crescut cu 30% in Bucuresti, pretul acestora reprezinta un obstacol in realizarea tranzactiilor imobiliare, arata o analiza Coldwell Banker Affiliates of Romania.

Datele arata ca mai mult de 5.000 de bucuresteni analizeaza ofertele de pe piata rezidentiala din Capitala, insa principalul obstacol de care se lovesc este reprezentat de preturile mari solicitate de catre proprietari.

"Noi avem in acest moment cateva mii de cereri pentru achizitionarea unei locuinte. Principalul obstacol in incheierea tranzactiilor este reprezentat de preturi. Multi potentiali cumparatori gasesc o proprietate interesanta pe care ar cumpara-o, dar decid sa amane achizitia cautand in continuare o oferta mai buna decat precedenta", a declarat Alexandru Pricop, managing partner al sucursalei Coldwell Banker Banu Manta, citat de Curierul National.

Estimarile Coldwell Banker arata ca aproximativ o treime din cele 5.000 de intentii de cumparare reprezinta o cerere imediata, adica potentialii cumparatori care au o nevoie imediata isi cunosc bugetul disponibil si au asigurata finantarea.

Restul de cumparatori formeaza categoria "potentialilor cumparatori de maine", care nu simt o presiune imediata inspre a se muta, nu si-au conturat clar dorintele in ceea ce priveste zona sau tipul proprietatii.

"Scaderea preturilor fata de varful din 2008 a dus, in ultimele trei luni, la o majorare de 30% a cererii. Cresterea s-a manifestat in special in ceea ce priveste cererea latenta care, in timp, se transforma in cerere imediata. Pentru acestia din urma, procesul de achizitie dureaza in medie intre sase saptamani si doua luni", mai declara Alexandru Pricop.

In luna noiembrie, preturile au ramas la un nivel similar cu cel din luna octombrie, oferta pastrandu-se de asemenea in aceeasi parametri comparativ cu luna precedenta.

Exista insa si zone unde preturile au fluctuat. De exemplu, in zona Mihai Bravu - Bucur Obor s-a cerut in aceasta luna un pret de 37.000 - 42.000 de euro pentru o garsoniera, comparativ cu 35.000 - 40.000 in luna octombrie, in timp ce preturile solicitate pentru apartamentele cu doua camere din aceeasi zona au scazut de la 55.000 - 63.000 de euro in luna octombrie la 53.000 - 60.000 de euro in aceasta luna.

