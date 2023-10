CFR Cluj, pas greșit pe terenul lui Dinamo. "Au venit aici crezând că o să fie o plimbare în parc!"

Echipa Dinamo Bucureşti a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii.

Meciul de pe Arena Naţională a început cu un moment de reculegere în memoria lui Cătălin Hâldan. În minutul 7 s-a accidentat Camora, care a şi fost înlocuit.

Dinamo a deschis scorul în minutul 10, prin Hakim Abdallah, care a înscris din pasa lui Ilic. După o primă repriză slabă, clujenii au început mai bine în partea secundă, iar Bîrligea a profitat de assist-ul lui Cvek pentru a egala, în minutul 58.

S-a terminat 1-1 şi CFR Cluj rămâne pe locul doi în clasament, cu 26 de puncte, cu trei mai puţine decât liderul FCSB. Dinamo ocupă penultimul loc în clasament, al 15-lea, cu 9 puncte.

Ovidiu Burcă, antrenorul echipei Dinamo, crede că formaţia sa a surprins duminică, în meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, prin curajul cu care a abordat meciul.

„Cred că ne-am ridicat la nivelul meciului, ţinând cont că am jucat cu o echipă grea a campionatului. Am făcut un meci bun, am jucat cu personalitate şi curaj. În repriza a doua am suferit puţin, pentru că au schimbat partitura, fiindcă probabil au fost biciuiţi de antrenor la pauză. Au venit aici crezând că o să fie o plimbare în parc. Se poate spune că am avut şi puţin noroc. Cred că azi am surprins cu curajul pe care l-am avut în abordarea meciului şi cred că la Dinamo aşa trebuie să fie, indiferent dacă jucăm acasă sau în deplasare. Uşor, uşor o să creştem ca echipă. Acum noi nu luăm jucători care să ne rezolve nouă problemele, ci jucători cu care să ne rezolvăm problemele, să îi creştem şi să ajute echipa”, a declarat Ovidiu Burcă.

DINAMO: Golubovic - Lucas Araujo, Bena, Patriche – Cr. Costin, N. Roşu, D. Iglesias (R. Grigore 90), Amzăr – Ilic (N. Roşu 68) – Goncalo Gregorio, Hakim Abdallah (C. Ţîră 83). ANTRENOR: Ovidiu Burcă

CFR CLUJ: R. Sava - Kresic, Ajeti, Morgan (Juricic 66) - Mogoş, Deac (L. Mihai 72), Muhar, Cvek, Camora (M. Ilie 8) – Otele (Fica 72), Bîrligea (Jefte Betancor 66). ANTRENOR: Andrea Mandorlini

Cartonaşe galbene: Amzăr 61, Golubovic 90+2 / Cvek 82, Fica 85, M. Ilie 90+6

Arbitri: Ovidiu Haţegan - Vladimir Urzică, Raul Constantin Ghiciulescu - Ovidiu Robu

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu - Ionuţ Marius Bobe

Observator: Irina Mîrţ

