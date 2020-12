Cestor de la CFR Cluj este nerabdator sa revina pe teren dupa accidentarea grava. "Voi fi mai puternic"

"Acum sunt bine, recuperarea merge bine. Cred ca va mai dura ceva timp, dar merge bine. E greu pentru ca imi doresc sa joc, imi lipseste fotbalul. Imi lipsesc colegii si imi lipseste Romania. Am insa sprijinul staff-ului, al colegilor care ma suna in fiecare saptamana... Am vorbit cu Bilasco din partea staff-ului...E greu, dar simt ca am sprijinul intregului club. Simt ca voi reveni pe teren mai puternic dupa aceasta accidentare . Daca recuperarea va fi buna cu siguranta voi fi mai puternic", a spus fundasul francez."Am urmarit meciurile echipei, dar e greu cand te uiti, pentru ca ti-ai dori sa fii acolo, in teren. Ii sustin pe colegi, dar e greu, pentru ca nu pot sa joc.Cand jocul nu merge bine as vrea sa fac ceva, sa schimb ceva, dar nu pot, pentru ca sunt in fata televizorului. Dupa fiecare meci vorbesc cu colegii, pot fi un fel de antrenor, pentru ca le spun ca puteau face asa sau asa... dar eu nu pot sa fac nimic", a adaugat Mike Cestor.Fundasul sustine ca ii este mai usor sa treaca peste aceasta perioada pentru ca simte sustinerea intregului club."Nu e cea mai grea perioada a carierei, pentru ca am mai avut o accidentare grava acum cinci ani... si atunci cred ca a fost cea mai dificila perioada pentru mine pentru ca a fost prima. Iar aceasta ar fi a doua... e greu, dar sunt pozitiv si simt sustinerea tuturor, ceea ce nu s-a intamplat prima oara", a explicat fundasul in varsta de 28 de ani.Mike Cestor s-a accidentat la piciorul drept, in minutul 62 al partidei din deplasare cu FC Voluntari, castigata de CFR Cluj cu scorul de 1-0, la 25 octombrie, in etapa a 8-a a Ligii I. Fotbalistul a suferit o ruptura a tendonului lui Ahile, iar la 30 octombrie a fost supus unei interventii chirurgicale. In prezent se afla in Franta, acolo unde efectueaza un program special de recuperare.