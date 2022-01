6,6 milioane de euro, salariile politistilor locali din Cluj-Napoca, in 2022

Politistii locali din Cluj-Napoca au alocat in 2022 un buget de 6,6 milioane de euro, numai pentru salarii.Cei 320 de angajati ai Politiei Locale incaseaza salarii de la 3390 de lei pana la 9274 de lei pe luna, ultimul fiind directorul, fostul comisar sef de politie Marcel Bontidean.In realitate banii sunt mai multi, pentru ca se plateste si o norma de hrana zilnica de 32 de lei, plus sporul de vechime, de noapte si de weekend.Ce salarii sunt in Politia Locala ... citeste toata stirea