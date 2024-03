Catalin Chereches a dat Romania in judecata la CEDO, anunta avocatul fostului primar condamnat la Cluj

Catalin Chereches a dat Romania in judecata la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), a anuntat, azi, Razvan Doseanu, avocatul fostului primar din Baia Mare."Cererea este inregistrata la CEDO, este o informatie in premiera, exista deja inregistrata o cauza Chereches contra Romania la Curtea Drepturilor Omului. Va fi prezentata in curand public, e o chestiune doar de cateva zile", a declarat presei avocatul, relateaza g4media.ro.Acesta a sustinut ca lui Catalin Chereches i-ar fi ... citește toată știrea