De luni vin ninsorile!

De marti insa nu va mai ninge, dar va fi vant si disconfort termic.Luni, valorile termice se vor situa peste mediile caracteristice datei, dar vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a tarii; la munte, in special pe creste, rafalele vor depasi 90...100 km/h viscolind ninsoarea si determinand reducerea vizibilitatii.In restul zonelor vor fi viteze, in general, intre 50 si 65 km/h temporar asociate cu ninsori mai slabe. Cerul va fi variabil, cu innorari si precipitatii in ... citeste toata stirea