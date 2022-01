Interventie chirurgicala in premiera la Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca

Vineri, 21 ianuarie, s-a marcat un nou moment in dezvoltarea chirurgiei otologice in Spitalul Clinic Militar de Urgenta Cluj-Napoca prin efectuarea de catre colega noastra dr. Diana Vlad a primei operatii de otoscleroza, printr-o tehnica endoscopica.Concret, s-a realizat un montaj in urechea medie constand dintr-un piston de titan interpus intre nicovala si un orificiu practicat in talpa scaritei pentru a permite transmiterea energiei sonore spre urechea interna, transmisia fiziologica fiind ... citeste toata stirea