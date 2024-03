Proces mai putin obisnuit la Cluj, a fost nevoie de declararea ca decedat a unui clujean disparut in timpul celui de-al doilea razboi mondial, decedat in 1946 intr-un lagar de prizonieri din Uniunea Sovietica.Un clujean a deschis proces la Judecatoria Cluj-Napoca si a cerut, in urma cu cateva luni, declararea judecatoreasca a mortii unui barbat disparut de la domiciliu in 1944. In fapt, s-a aratat ca tatal reclamantului a disparut de la domiciliu in anul 1944, in timpul celui de al doilea ... citește toată știrea