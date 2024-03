Sofer incatusat in fata magazinul DM, de pe Motilor. Cinci politisti s-au "luptat" cu el pentru a-l duce la arest - VIDEO

Un sofer baut a fost incatusat marti seara, 26 martie, in fata magazinului DM, de pe Calea Motilor, dupa ce a intrat in intersectie pe culoarea rosie si a incercat sa mearga pe interzis, spre Memorandumului.Martorii spun ca soferul a fost extrem de agresiv si a incercat sa mearga pe linia dedicata mijloacelor de transport in comun.Politia locala a sosit repede la locul incidentului, soferul a fost testat si s-a dovedit ca era beat. Interventia oamenilor legii a fost extrem de prompta.Cinci ... citește toată știrea