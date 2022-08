Un turdean a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru amenintare dupa ce, la un festival din localitate, a amenintat un comerciant ca-i taie gatul.Faptele s-au petrecut in 2019, dar procesul a ajuns pe rolul Judecatoriei Turda doar anul trecut, cand inculpatul a fost trimis in judecata in 15 iunie 2021 pentru savarsirea infractiunii de amenintare in forma continuata. In rechizitoriu s-a retinut, in esenta, ca fapta inculpatului care in 29 septembrie 2019 la ora 10.30 i-a adresat ... citeste toata stirea