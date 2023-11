"U" Cluj si CFR au remizat in derby-ul orasului, scor 1-1, in etapa a doua din grupele Cupei Romaniei.La finalul partidei, Andrea Mandorlini a vorbit despre partida de la Cluj, iar antrenorul italian a scos in evidenta jocul sters al baietilor sai din prima parte a meciului."In prima repriza nu am jucat deloc bine, am avut multe greseli. Nu ne asteptam nici noi, dar cred ca nici ei. Din pacate, cateodata asa este fotbalul. In repriza a doua am aratat mai bine, am avut cateva ocazii de a ... citeste toata stirea