Jandarmeria Cluj-Napoca a mobilizat 180 de jandarmi pentru derby-ul incandescent de joi seara intre U Cluj si CFR Cluj, in Cupa Romaniei Betano. Gazdele au vandut deja peste 10.000 de bilete si estimeaza ca vor fi 20.000 de spectatori la duelul orgoliilor."Pentru gestionarea acestui important eveniment sportiv, in scopul desfasurarii in siguranta a partidei de fotbal, pentru protejarea vietii, sanatatii si integritatii corporale a tuturor participantilor - suporteri, jucatori, arbitri si ... citeste toata stirea