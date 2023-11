Atacantul spaniol Jefte Betancor (30 de ani) a dezvaluit ca el a fost cel care a cerut sa plece de la CFR Cluj. Spune ca a ajuns la concluzia ca stilul feroviarilor nu i se potriveste, fiind nemultumit de faptul ca nu juca suficient.Intrebat despre cum se simte dupa ce a plecat, Jefte a raspuns ferm: "Ma simt bine, pentru ca eu am decis sa plec de la CFR Cluj. Ei nu voiau ca eu sa plec. Lucrurile nu mergeau asa cum trebuie. Nu avem continuitate, nu eram in planurile lui Mister si am decis sa ... citeste toata stirea