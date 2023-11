Romania a castigat cu scorul de 2-1 meciul cu Israel, din grupa I a preliminariilor Euro 2024, si a obtinut calificarea mult dorita.Ultimul meci din grupa va fi marti, de la ora 21:45, pe Arena Nationala, cu Elvetia, dar nu va mai conta la calificare.Elvetia este a doua echipa calificata din Grupa I."Fericire, ne-am indeplinit obiectivul, pentru asta ne-am pregatit si cred ca pe merite am ajuns la EURO.Cred ca am reusit sa ne adaptam la orice situatie, indiferent de teren, de joc, am ... citeste toata stirea