O companie ce luptă pentru o economie responsabilă – Echipa Veo Worldwide Services Constanța

Fie că vorbim de gospodării, întreprinderi sau instituții, toate produc deșeuri. Acesta este unul dintre cele mai de interes subiecte actuale, și mai ales despre cum gestionarea corectă a deșeurilor impactează pozitiv economia: creează locuri de muncă, venituri și materiale care pot fi reutilizate în procesele de producție și protejează sănătatea oamenilor și a mediului. Pe de altă parte, o organizare defectuoasă aduce piedici economiei globale și poate reprezenta o amenințare reală pentru oameni și mediu.

Conform Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa, în contextul economiei circulare, se poate observa o schimbare de perspectivă în analiza deșeurilor. Tendința este cea de a calcula care este impactul economic al unor tipuri de deșeuri mai puțin tradiționale precum deșeurile electronice, alimentare și textile.

Gestionarea deșeurilor este esențială în secolul 21. În ciuda acestui fapt, profilul public al gestionării deșeurilor este scăzut, iar politicile și statisticile aferente sunt subdezvoltate în multe țări. Din acest motiv, responsabilitatea individuală privind producerea de deșeuri este din ce în ce mai populară, iar afaceri din domeniul privat care previn creșterea nivelului de risipă sunt din ce în ce mai profitable. O astfel de afacere este Veo Worldwide Services, o companie care activează în Romania din anul 2006.

No waste. Just value. (trad. “Fără risipă. Doar Valoare.”)

În numai 16 ani Veo a crescut de la visul unei singure persoane, Oana Balica - fondator și CEO al grupului, la o echipă de 1000 de specialiști în domenii diverse, iar unul dintre sedii se află în Constanța. Vorbitori de limbi străine care caută și negociază zilnic o categorie specială de produse – destocaj - în toată Europa și nu numai, echipa Veo vine în întâmpinarea nevoii proprietarilor de afaceri de a debloca loturi de produse, dar și ca răspuns la consumul producător de risipă.

Dacă îți dorești un loc de muncă cu turcă, portugheză, engleză, germană, spaniolă, sau italiană, Veo Worldwide Services poate fi răspunsul potrivit pentru tine.

Aplică rapid aici: https://veoworldwide.com/en/next-job/Constanta/lJGK5TYHUG

Cum transformă Veo produsele greu de vândut ale colaboratorilor săi, în profit

Atunci când unul dintre cei peste 100.000 de colaboratori Veo are un lot de produse care, din diverse motive, este în pericol să devină o pierdere, comercialii de la Veo îl cumpără și se asigură că în 8 – 9 săptămâni bunurile ajung să fie în casele consumatorilor. De pildă, ce credeți că se întamplă cu iepurașii de ciocolată după sărbătorile de Paști? Sunt cumpărate de Veo tocmai pentru a nu rămâne pe stoc să expire și să sfârșească, în final, la gunoi. În acest fel, toată lumea câștigă: furnizorii au șansa de a captaliza loturi de produse care altfel ar deveni deșeuri, iar consumatorii se bucură de produse calitative, la prețuri mai mici.

O luptă împotriva risipei de orice fel

Veo Worldwide Services este mai mult decât liderul European în destocaj. Veo este o echipă formată din oameni care au în comun o trăsătură definitorie: responsabilitatea. De aceea, aici vei cunoște persoane eficiente, pentru care vorba lunga, e sărăcia omului nu a părut niciodată o idee mai adevărată. Creativi în a găsi soluții pentru provocările unui domeniu de impact într-o economie în continuă schimbare, oamenii Veo se bucură de o carieră dinamică, prin care contribuie la un viitor mai sănătos.

Există ceva nou de învățat în fiecare zi! Este o meserie în care nu te plictisești ușor, deoarece apar întotdeauna diferite scenarii și diferite situații în care furnizorii au nevoie de soluțiile noastre. Poate cea mai importantă lecție pe care am învățat-o aici este să mă adaptez în fiecare zi și să fiu dispus să înțeleg fiecare situație în parte. – ne spune Alex, unul dintre buyerii Veo.

Cum poți să devii parte din echipă

Vrei să te alături acestei echipe? Luna acesta ai șansa să îi cunoști la sediul lor din Constanța. Vei cunoște persoane care lucrează în prezent la Veo și vei putea afla totul despre bonusurile pe care le poți câștiga, oportunitățile de avansare pe care le oferă compania, călătoriile de afaceri și multe altele.

Aplică aici: https://veoworldwide.com/en/next-job/Brasov/pMo7CY2FVw

