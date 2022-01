Catalinoiu face afaceri in Delta Dunarii fara sa-si plateasca facturile?

Noua moda in turismul romanesc pare a fi tepele, reclamatiile de acest fel inmultindu-se in ultimul timp. Firma Crossline a chemat in judecata agentia de turism Eden Travel Partner, din Constanta, solicitand obligarea acesteia la plata sumei de 7.494,12 lei, din care suma de 3.747,06 lei reprezentand debit restant si suma de 3.747,06 lei reprezentand penalitati de intarziere pentru perioada 01.12.2019 - 01.07.2021. Mai exact, este vorba de contravaloarea serviciilor hoteliere prestate de ... citeste toata stirea