Cornel Dinu, mărturie cutremurătoare: "Mai am puțin și o să mă duc dincolo!"

„Generația de Aur” va avea un meci de retragere, evenimentul urmând a avea loc pe 25 mai, ora 20:30, pe Arena Națională.

Printre invitați se află toți marii jucători ai României, dar și antrenori, care se vor confrunta cu o selecționată internațională, ce va fi condusă de Jose Mourinho.

Cornel Dinu susține că n-a fost invitat la această gală și a afirmat cu amărăciune că se simte interzis în fotbalul românesc.

”Unde să vin domnule? La ce eveniment? Nu, nu m-a invitat nimeni, cred că sunt interzis de Federația Română de Fotbal și de familia Iordănescu. La fel și la Dinamo, de o parte decidentă din PCH. Am această senzație, că sunt interzis, că eu nu am existat în fotbalul românesc și dinamovist. Dar m-am obișnuit cu gândul ăsta, îmi văd de treaba mea, mai am puțin, o să mă duc dincolo, poate dincolo mă vor recunoaște ăia”, a declarat Cornel Dinu pentru ProSport.