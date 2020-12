Cornel Dinu are COVID-19. "Am senzatia ca n-am aer din cauza problemelor mai vechi cu inima"

Dinamovistul a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2, dar se simte bine."Testul mi-a iesit pozitiv, dar ma simt mai bine decat zilele trecute, am pofta de mancare dupa patru zile lipsa, am mancat chiar mult azi, branza, oua, sunca... dupa ce ce ieri, de exemplu, n-am mancat nimic....Mi-a venit rezultatul asa complicat, atatea coduri imi cerea ca sa vad finalul... M-a ajutat Cristi Balaj sa deschid mesajul ca sa vad ce am... Parca era secret de stat, nu un rezultat de test... Tara secretomaniei.Am o oxigenare perfecta, 97-98, fata de limita inferioara de normalitate, 91, dar am senzatia ca n-am aer din cauza problemelor mele mai vechi cu inima.", a povestit Cornel Dinu pentru Fanatik.Multi oameni din fotbalul romanesc au fost infectati cu noul coronavirus.Unii dintre ei, printre care Mihai Rotaru, Danut Lupu, Anamaria Prodan , au ajuns la spital in stare grava.Din fericire, toti s-au vindecat si sunt in afara oricarui pericol.Citeste si: