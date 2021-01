Confesiunile lui Cosmin Olaroiu: M-am saturat ca noi, romanii, sa fim priviti ca niste persoane umile, care tinem capul jos si nu spunem nimic

La echipa chineza, fostul antrenor al Stelei l-a inlocuit pe italianul Fabio Capello.Acesta mutare a insemnat enorm pentru Olaroiu."Noi suntem perceputi ca oameni buni la munca si umili.Am incercat sa schimb asta si am avut probleme din chestia asta.M-am saturat ca noi, romanii, sa fim priviti ca niste persoane umile, care tinem capul jos si nu spunem nimic.Nu suntem asa. Sau nu toti suntem asa! Chiar daca avem oameni care merg in Spania sau in Italia si fac diferite munci, noi nu suntem o natie umila! Si nu trebuie sa fim o natie umila, trebuie sa fim mandri ca suntem romani.Astia suntem. Lumea trebuie sa ne evalueze la fel ca pe ceilalti. Si eu am dovedit lucrul asta. Au fost multi romani cu personalitate puternica in tarile arabe si tuturor li se parea ca suntem dificili", a spus Cosmin Olaroiu la gsp.Antrenorul roman este platit ca un rege in China. Pana la finalul contractului cu Jiangsu Suning, in 2022, Olariu va castiga peste 20 de milioane de dolari.CITESTE SI: