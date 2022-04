Seara de cosmar pentru Costel Pantilimon in Anglia, intr-un meci cu 10 goluri

Costel Pantilimon a avut parte de o seara horror in liga a doua din Anglia.

Portarul roman al lui Nottingham Forest a incasat cinci goluri in meciul nebun de la Aston Villa, incheiat la egalitate, scor 5-5.

Trei dintre golurile primite de Pantilimon au venit in prima repriza, toate trei purtand semnatura lui Tammy Abraham, jucatorul imprumutat de la Chelsea si cu care ne vom intalni probabil la Campionatul European de tineret de anul viitor.

Tammy Abraham a mai punctat odata in repriza secunda, in timp ce golul de 5-5 a venit in minutul 82.

Dar iata cum a evoluat scorul in partida dintre Aston Villa si Nottingham Forest:

0-1 Lewis Grabban (min.3)

0-2 Joao Carvalho (min.6)

1-2 Tammy Abraham (min.11)

2-2 Tammy Abraham (min.14)

2-3 Matty Cash (min.22)

3-3 Tammy Abraham (min.36 - penalti)

3-4 Joe Lolley (min.51)

4-4 Tammy Abraham (min.71)

5-4 Anwar El-Ghazi (min.75)

5-5 Lewis Grabban (min.82)

Costel Pantilimon (31 de ani) joaca la Nottingham Forest de la inceputul acestui an.

I.G.

