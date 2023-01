D. R. Popescu, dresorul "Leului albastru"

Am avut norocul sa am de-a face cu doi dintre cei mai mari scriitori romani inca din perioada studentiei, cand, la inceputul anului 1965, am debutat in presa, nu oriunde, ci in "Luceafarul", seria Eugen Barbu, care, afland ca sunt student, a cerut sa fiu platit cu aproape opt sute de lei pentru o fila si jumatate de text! Peste cativa ani, dupa ce am ajuns ziarist la revista LUMEA, l-am cunoscut indeaproape pe "Patron", devenind si colaborator al publicatiei ce-o conducea atunci ("Saptamana") ... citeste toata stirea