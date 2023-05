Heidenheim, echipa invinsa acum un an cu 1-0 de Universitatea Craiova, intr-un amical in Austria, a promovat in Bundesliga, dupa un final de sezon dramatic in liga a doua germana. Darmstadt era prima echipa care-si asigurase un loc alaturi de granzi, iar Heidenheim si SV Hamburg luptau pentru a doua pozitie in clasament, Heidenheim avand un punct avans inaintea ultimei runde. SV Hamburg, castigatoare de Cupa Campionilor si Cupa Cupelor in anii 70-80, s-a impus cu 1-0 pe terenul ... citeste toata stirea