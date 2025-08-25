Borcea e optimist: Dinamo are cel mai bun lot

Cristi Borcea, presedintele executiv al clubului Dinamo, asteapta cu incredere returul anuntand ca formatia sa are cel mai bun lot.

"Avem cel mai bun lot, nu mai vine nimeni", a spus Borcea la plecarea spre Antalya.

Oficialul "cainilor" merge alaturi de echipa in cntonamentul din Turcia, pentru a-i vedea la lucru pe baietii lui Talnar.

"Merg sa-i vad pe baieti la treaba. Nu trebuie sa aiba emotii ca sunt eu acolo, trebuie sa se pregateasca bine, sa isi vada de joc si sa formeze o echipa. Cred ca vor avea putine emotii din cauza prezentei mele pentru ca locul 8 pe care ne aflam nu e unul care sa ne onoreze.", a mai spus Borcea.

Formatia Dinamo Bucuresti va disputa 6 partide de pregatire in cantonamentul din Turcia, cele mai interesante fiind cu Genclerbirligi si nationala Coreei de Nord.

"Ros-albii" vor sta in Turcia doua saptamani, in perioada 28 ianuarie - 11 februarie.

