Borcea e optimist: Dinamo are cel mai bun lot

Joi, 28 Ianuarie 2010, ora 12:29
922 citiri
Borcea e optimist: Dinamo are cel mai bun lot

Cristi Borcea, presedintele executiv al clubului Dinamo, asteapta cu incredere returul anuntand ca formatia sa are cel mai bun lot.

"Avem cel mai bun lot, nu mai vine nimeni", a spus Borcea la plecarea spre Antalya.

Oficialul "cainilor" merge alaturi de echipa in cntonamentul din Turcia, pentru a-i vedea la lucru pe baietii lui Talnar.

"Merg sa-i vad pe baieti la treaba. Nu trebuie sa aiba emotii ca sunt eu acolo, trebuie sa se pregateasca bine, sa isi vada de joc si sa formeze o echipa. Cred ca vor avea putine emotii din cauza prezentei mele pentru ca locul 8 pe care ne aflam nu e unul care sa ne onoreze.", a mai spus Borcea.

Formatia Dinamo Bucuresti va disputa 6 partide de pregatire in cantonamentul din Turcia, cele mai interesante fiind cu Genclerbirligi si nationala Coreei de Nord.

"Ros-albii" vor sta in Turcia doua saptamani, in perioada 28 ianuarie - 11 februarie.

M.D.

Ciprian Ciucu, posibil candidat la Primăria Capitalei: "Toți politicienii, și am zis toți, au scos sondaje contrafăcute"
Ciprian Ciucu, posibil candidat la Primăria Capitalei: "Toți politicienii, și am zis toți, au scos sondaje contrafăcute"
Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 6 și posibil candidat al PNL la funcția de primar general al Capitalei, contestă rezultatele sondajelor de opinie care îl plasează pe locul al treilea...
Ce părere au bucureștenii despre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Topul popularității și al încrederii SONDAJE
Ce părere au bucureștenii despre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Topul popularității și al încrederii SONDAJE
Președintele Nicușor Dan, fost primar general, conduce în topul popularității în Capitală, el având cea mai bună cotă, 43%, conform unui sondaj CURS realizat în București, care arată...
#Crisri Borcea, #Dinamo cantonament Antalya, #Borcea lot Dinamo , #Dinamo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acuzat ca si-a inselat sotia ani la randul cu aceeasi femeie, Gigi Becali n-a mai rabdat si a "explodat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cu Maria Sharapova in sala, Serena Williams si-a inceput discursul si ce a urmat a surprins pe toata lumea

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacția lui Gigi Becali, după ce Thiam a debutat la FCSB în înfrângerea cu FC Argeș
  2. Daria Silișteanu, performera României la Mondialele de înot: "Nici prin cap nu mi-a trecut că voi ajunge în acest punct"
  3. Încă o umilință pentru campioana FCSB, bătută și de FC Argeș
  4. Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve: ”Și eu sunt om. De o lună nu m-am tuns, mă bărbieresc în avion, în pungă...”
  5. Incredibil ce-a reușit Emma Răducanu la US Open, la 4 ani după triumful din 2021
  6. ”România a zguduit Rio!” Medalie fantastică pentru gimnasta noastră la Mondiale, după 33 de ani
  7. Universitatea Craiova merge ceas și în Superliga: șase victorii la rând după meciul cu Petrolul
  8. Meci uluitor în Supercupa României la handbal între CSM București și Gloria Bistrița. Totul s-a decis după patru reprize de prelungiri
  9. Reacție dură după o nouă umilință suferită de CFR Cluj: "Petardele etapei! Patronul Varga e un bișnițar găunos"
  10. Reacția lui Gigi Becali după ce a fost acuzat că și-a înșelat ani buni soția: „Păcatele pe care le-am făcut în viața mea le-am spovedit, le-am șters”