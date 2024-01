Bergodi, onest după meciul cu Dinamo: "Un egal era mai echitabil"

Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Rapid Bucureşti, crede că echipa sa mai are nevoie de câteva etape pentru a arăta aşa cum îşi doreşte el să o facă: mai agresivă, mai implicată, cu o altă atitudine în meciuri.

„Văzând rezultatul cred că schimbările au făcut diferenţa pe final. Mă bucur, dar azi nu am făcut un meci bun, nu am fost convingători. Însă aceste trei puncte sunt importante. În prima repriză am jucat cu frică, teamă, nu ştiu de ce. Dar mergem înainte. Ne-a părut foarte rău că nu au fost fanii aici, din cauza asta a pierdut fotbalul românesc, pentru că a fost un derby, dar acum mergem la ei, în Giuleşti şi ne vom bucura acolo, alături de suporterii noştri.

Nu se vede încă o cursivitate în joc, suferim la relaţiile de joc, trebuie să vedem bine cum procedăm şi cu jucătorii noi, care trebuie integraţi. Nu e uşor. Dar sunt jucători de calitate şi se vor integra. Acum am avut două meciuri în care am trăit periculos. Astăzi un egal era rezultatul mai corect. Dar am câştigat un meci în care pe teren nu s-a văzut diferenţa dintre locurile din clasament. A fost greu astăzi! Sper ca Rapid să arate peste câteva etape aşa cum îmi doresc, dar între timp trebuie să câştigăm meciurile. Şi băieţii ştiu că nu am fost bine azi, pentru că erau supăraţi la final. Trebuie să arătăm altceva, ca atitudine, ca implicare”, a declarat Cristiano Bergodi.

Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Dinamo Bucureşti, într-un meci contând pentru etapa a 23-a din Superligă.