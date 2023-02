Borna fantastică atinsă de Ronaldo după ce a marcat patru goluri într-un meci la arabi VIDEO

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a înscris joi toate golurile echipei sale, Al-Nassr, în victoria repurtată în campionatul saudit împotriva formaţiei Al-Wehda, scor 4-0.

Cristiano Ronaldo s-a dezlănţuit în deplasarea de la Al-Wehda, unde a deschis scorul în minutul 21, cu un şut cu piciorul stâng, şi l-a majorat în minutul 40, cu un şut cu dreptul.

Ronaldo şi-a completat careul de goluri în repriza secundă. Mai întâi a transformat un penalti în minutul 53, iar în minutul 61 a stabilit scorul final.

Cu aceste patru goluri, Cristiano Ronaldo a depăşit borna celor 500 de goluri reuşite în prima ligă.

Victoria cu Al-Wehda o aduce pe Al-Nassr în fruntea clasamentului, cu 37 de puncte, la egalitate cu Al-Shabab, dar cu golaveraj mai bun.

All four of Ronaldo's goals for Al Nassr today 🤩 pic.twitter.com/xqSgJ8XTSj