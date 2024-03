CTP, avertisment ferm în privința Simonei Halep: "Ea imediat refuză!"

Cristian Tudor Popescu a salutat revenirea Simonei Halep pe terenul de tenis și a analizat situația în care se află acum fostul lider mondial.

CTP crede că Simona are nevoie de un antrenor care să îi impună respect, aceasta fiind principala cauză pentru care nu are mare încredere în parteneriatul cu spaniolul CArlos Martinez.

„Simona nu-i doar un «vulcan», uneori este și încăpățânată, uneori e arogantă, nu renunță în ruptul capului la ideile ei.

Aici aș fi văzut, totuși, ca Simona să ia un antrenor cu o anumită autoritate în domeniu. De o anumită vârstă, clar, matur. Nu o vedeam cu un antrenor tânăr (nr. Carlos Martinez are 49 de ani). Problema principală e să reușești să te impui în fața Simonei, asta e cel mai greu.

Ea e greu de convins să facă niște lucruri, poate să devină foarte distantă. Vă amintiți... Chiar față de cel mai bun om de tenis pe care l-am văzut eu în viața mea, Darren Cahill. Vă amintiți de Simona când nu-l băga în seamă? Iar Darren Cahill este cineva de o autoritate uriașă!

Nu știu în ce măsură Carlos Martinez va reuși să se impună în fața Simonei. Dacă nu reușești lucrul ăsta cu Simona, sunt slabe speranțe... Ea trebuie să te respecte și chiar să-i fie puțin frică de tine ca să poți să realizezi o colaborare cu ea. Deci, nu știu dacă Martinez va avea suficientă autoritate ca să reușească să-i impună respect Simonei”.

Simona n-are nevoie de antrenori prietenoși, să știți că-i trece în spate imediat! Are nevoie de niște oameni puternici, fermi, care să reușească să o determine chiar să facă ce-i spui. Altfel, ea foarte repede refuză și începe să joace ce știe ea. Și știe mult! Are 32 de ani, are o experiență enormă în spate", a spus CTP într-un amplu interviu pentru Gazeta Sporturilor.

