Ilie Năstase îi dă peste nas lui Cristian Tudor Popescu. Ce a afirmat fostul mare tenismen

Succesul lui Novak Djokovic de la Roland Garros, unde a cucerit al 23 lea Grand Slam al carierei a iscat o dispută aprinsă în lumea tenisului, privind identitatea celui care ar trebui să fie numit cel mai mare jucător de tenis din toate timpurile.

CTP crede că acest criteriu nu este concludent și explică de ce. „Depinde de criteriile după care îl declarăm pe un jucător sau pe o jucătoare cel mai mare din toate timpurile. Depinde ce criterii intră în discuție.

Dacă este vorba despre criteriul turneelor - și aici mi se pare cât se poate de incorect acest criteriu al Grand Slam-urilor...! - Faptul că Djokovic a câștigat 23, că a câștigat Nadal 22 și Federer a luat 20... Este nedrept! Este incorect să clasifici jucătorii doar după Grand Slam-uri.

Există clasamente serioase, computerizate, care se fac după un punctaj, în funcție de diversele etape în care jucătorii au ajuns în turnee, inclusiv în Grand Slam-uri. De pildă, Andy Murray are trei Grand Slam-uri (n.r. două Wimbledon și US Open). Dar în afară de acele trei Grand Slam-uri, mai are vreo cinci finale doar la Australian Open. Are în total 10 finale și trei câștigate.

Acestea pur și simplu nu le socotești? Nu le iei în discuție? Cum să faci așa ceva? De asemenea, semifinalele, sferturile de finală, turneele Masters de 1000 de puncte, apoi Turneul Campionilor”, a spus el pentru GSP.ro.

În schimb, Ilie Năstase e de altă părere. Clasamentul ATP spune totul. Mai mult de atât, sunt turneele de Grand Slam care se acumulează în decursul anilor. Cine a câștigat cele mai multe, ăla e cel mai bun. Dacă vrei să fii corect, iei turneele de Grand Slam, mereu a fost așa. Djokovic are 23 acum și poate 24 acum, cu șansă. Nimeni nu o să mai reușească asta. Federer nu mai joacă, Nadal se va retrage, obosit și el, așa că…”, a precizat Năstase, într-un interviu acordat pentru Digi Sport.

