Statistică incredibilă la Cupa Asiei. Trei miliarde de oameni au intrat în pământ de rușine!

Cupa Asiei, turneul final al Continentului Galben, se apropie de faza optimilor, meciurile din grupe consemnând însă o statistică rușinoasă pentru țările cu cea mai mare populație de pe glob.

Astfel, deși împreună totalizează 2,8 miliarde de oameni, China și India au părăsit deja Cupa Asiei, fără victorie și fără să marcheze vreun gol.

În Grupa A, China a ocupat locul 3, cu un eșec (0-1) cu gazda Qatar și două remize albe (0-0) cu Tadjikistan și Liban.

În Grupa B, India a fost ultima, cu trei înfrângeri la zero, 0-2 cu Australia, 0-3 cu Uzbekistan și 0-1 cu Siria.

