Prețul cerut pentru o Dacia break din 1988: "Măi oameni buni, sunt Dacii, nu Mercedes, nu Ferrari"

Unii dintre cei pasionați de mașini le adoră pe cele vechi sau sunt fani ai unei mărci anume. Cei care au posibilități financiare sunt dispuși să cheltuiască sume importante pentru unele modele.

Totuși, unele mașini vechi sunt scoase la vânzare pentru sume nejustificat de mari. Este cazul unui român care oferă o dacia break din 1988 pentru 10.000 de euro.

"Dacia 1310. AN 1988. Km 45.000. Preț: 10.000 de euro. OCAZIE!", a scris acesta pe grupul Mașini românești.

"Mai degrabă cred că e o ocazie să rămâi cu ea!"

Postarea a strâns sute de comentarii. Cei mai mulți menționează că prețul este prea mare, iar unii îl ironizează pe proprietar.

"Ce defecte are, de o vinzi așa ieftin? "

"Mai degrabă cred că e o ocazie să rămâi cu ea! Nu am nimic cu nimeni, dar uneori am impresia că se pierde noțiunea banului! 10.000 de euro? Am mai văzut o Dacie 130, tot aici și voia între 20 și 30.000 de euro! Măi oameni buni...sunt Dacii, nu Mercedes, nu Ferrari, nu vreo marcă consacrată! Și în plus de asta, cine are banii ăștia, nu își ia Dacie! Să ferească bunul Dumnezeu!"

"Oamenii sunt și lacomi și egoiști. Unii nu se satură de bani și avere niciodată."

"Prețul este corect! Am doar 4000 euro și rabla mea la schimb"

"Nici dacă era a lui Ceaușescu nu avea prețul asta. Ați înnebunit toți cu naționalismul ăsta prostesc".

"Mașina este foarte frumoasă pentru cunoscători"

Unii cred că este dreptul proprietarului să stabilească prețul pe care îl consideră corect.

"Ba nu înțeleg de ce atâtea comentarii, dacă omul cere de ce îi dați în cap? Frate, el cere care vrea dă, ce tor atâta scandal și panaramă...poate cere și 1 milion, nu v-a obligat omul. Mașina este foarte frumoasă pentru cunoscători și foarte mișto pentru colecționari. Colecționarii sunt dispuși să plătească milioane de dolari în alte țări pentru niște vechituri...adică aia sunt proști și noi deștepți, așa-i?"

"Am dat una la fel cu doar 8700 de km. cu 1400 e!!!!! Ăsta trăiește pe altă lume!"

"Ce-ai frate, nu cunoști banii sau o dai cu casă cu tot?"

"Foarte frumoasă mașina, este ca nouă poate este singura în acesta stare, dacă este starea originală, dar prețul cam prea mare pentru o Dacie, o mașină care probabil a fost bună la timpul ei, acum au evoluat mult, iar dacă o să cumpere cineva această mașină va fi doar un colecționar!

Spor la vânzare dar prețul este foarte mare pentru o mașină, mai ales pentru o Dacie din 88…"

"Vindea cineva ieri Chevrolet Corvair,1976 cabrio vehicul istoric, înregistrat la retro mobil cu 7000e. Iar o Dacie a ajuns să coste 10.000 de euro? Ferească Dumnezeu".

"Uite din cauza asta nu mai găsesc eu o Dacie bună și la un preț accesibil, normal și omenesc, din cauza unor handicapați că ăștia care visează să se îmbogățească din niște rable Că munca nu prea vă place din ce văd. Ați luat-o razna cu prețurile."

"Ca să vinzi o dacie la un asemenea preț trebuie să fie vehicul atestat istoric cu elemente originale, piesă cu piesă recondiționată, fără chituri sub vopsea, praguri ruginite și vopsea aplicată de profesionist".