Dan Petrescu rămâne în cărți pentru națională: ”Nu vreau să mai zic ceva, se va interpreta”

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sâmbătă, că întâlnirea cu conducătorii FRF care caută un nou selecţioner nu i-a făcut bine şi că după cele patru meciuri rămase de disputat în acest an va discuta cu patronul grupării clujene.

El a menţionat că unul dintre jucătorii săi l-a întrebat dacă pleacă la echipa naţională.

“Patronul a vorbit cu cei de la federaţie, cei de la federaţie au dorit să mă vadă, el şi-a dat acceptul. Au venit, au vorbit cu mine, după aia n-am mai vorbit cu nimeni, nici cu federaţia, nici cu patronul.

Am transmis patronului că vreau să mă concentrez la aceste meciuri sută la sută, să scoatem maxim, după care normal, când se termină, să avem o discuţie şi să vedem ce se întâmplă în continuare. Ce am vorbit acolo rămâne între noi. Eu am vorbit cu oamenii din club să vorbească cu patronul, să vorbim pe 20.

În momentul ăsta nu vreau să mai zic ceva, se va interpreta tot ce spun. Eu mai am patru meciuri aici foarte importante şi poate mai am încă trei ani. Nu ştiu, pentru că am trei ani contract.

Întâlnirea asta nu mi-a făcut mie bine, nu trebuia să se întâmple, dar dacă cei de la federaţie au vrut să mă vadă şi patronul a acceptat, nu puteam să refuz. M-a întrebat un jucător dacă mă duc, restul le-am spus înainte de meci să se concentreze la meci, să nu citească prea mult ziarele”, a spus Petrescu în conferinţa de presă de după meciul cu Chindia Târgovişte, scor 1-0.

Joi, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a anunţat că el şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, au discutat cu antrenorul CFR Cluj preluarea postului de selecţioner rămas liber după expirarea contractului forului de la Casa Fotbalului cu Mirel Rădoi.

CFR Cluj a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor.

