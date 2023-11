Campionul român aflat în război deschis cu soția: "Mi-ai furat banii, m-ai băgat la pușcărie, hai să divorțăm!"

Daniel Onoriu și Isabel au trăit o frumoasă poveste de iubire timp de șase ani, însă tânăra a decis să divorțeze de campionul de raliuri din România.

Acest lucru s-a întâmplat după ce Onoriu a ieșit dintr-o comă profundă în care a stat aproape două luni, după o operație de micșorare a stomacului.

Acum lucrurile între cei doi eu degenerat complet, iar sportivul face acuze grave la adresa femeii.

„Ține minte că ți-am spus că te iubesc după atâtea. Ți-am dat sute de mesaje pe care le-ai evitat. Tu nu știi să faci nimic, nu ai un ban, nu ai muncit în viața ta, ai trăit doar din banii bărbaților. Hai să ne oprim, hai să mergem să divorțăm. Mi-ai furat banii, oprește-te, hai să divorțăm cât mai repede. Oprește-te, Isabela. M-ai băgat la pușcărie nouă luni de zile. Am mașini, am bani, am casele pe care le-ai blocat tu. Hai să divorțăm, te rog din suflet. Vreau să scap de tine, să ne vedem fiecare de viața lui”, a declarat Daniel Onoriu, pe TikTok.

Propunerea lui Daniel Onoriu vine după ce fostul campion de raliuri a avut o bună perioadă în care nu a dorit să accepte divorțul de Isabel și chiar lansa acuzații dure la adresa acesteia.

„Femeie, tu, cea căreia i-am dat șase ani din viața mea, ți-am oferit respect și iubire, ți-am oferit inima mea și sufletul meu, știi bine că am fost golan înainte de tine, nu te-am înșelat niciodată în viața mea, te-am iubit maxim, am intrat în comă, am fost mort, am stat 55 de zile în comă, patru luni am stat la terapie intensivă, am reînviat, am reușit să merg pe picioarele mele, a fost Dumnezeu cu mine.

L-ai pus pe monstrul ăla să îmi fure casa, mi-a furat-o, o pierdusem. Știi bine că am primit-o înapoi din partea judecătorilor, s-a dovedit că nu am semnat eu actele de vânzare, eu eram în comă. Te gândești și tu că eu sunt un om iubit prea mult de Dumnezeu. Am stat în 2006 în comă, am intrat cu motocicleta într-o mașină cu 185 km/h, anul trecut la fel, am stat în comă și nu am murit”, a mai spus Daniel Onoriu, conform prosport.ro.