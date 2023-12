David Popovici încheie anul 2023 cu un gest de milioane: ”Nu am dreptul să mă plâng că e greu...”

Înotătorul David Popovici a oferit, luni, copiilor care au supravieţuit cancerului fundiţe aurii fabricate din una din medaliile sale de aur cucerite la Campionatele Mondiale de anul trecut în cadrul programului caritabil al MedLife de testare genetică intitulat "Speranţa nu moare de cancer".

Susţinător al proiectului încă de la lansare, David Popovici şi-a donat în urmă cu câteva luni o medalia câştigată în proba de 200 m liber în semn de speranţă pentru copiii bolnavi de cancer. Luni, un panou cu 100 de fundiţe aurii a fost expus în cadrul Institutului Clinic Fundeni pentru a fi dăruite celor care înving boala.

Campionul mondial i-a vizitat pe copiii bolnavi de cancer internaţi la Institutul Clinic Fundeni şi a oferit primele 20 de fundiţe celor care au supravieţuit luptei cu această boală.

"Eu sunt un campion, dar doar pentru că am reuşit să ating peretele bazinului mai rapid decât alţii. Eu doar înot rapid. Dar consider că responsabilitatea mea şi a tuturor, datoria noastră este să îi ajutăm pe ceilalţi atunci când putem. Mă simt onorat să fiu alături de atât de mulţi învingători. Nu e corect ce li se întâmplă şi trebuie să îi ajutăm. Iar eu mă pot alătura acestui program de testare genetică, unul care ajută şi aduce tratamente personalizate. Trebuie să ajutăm atunci când putem, asta e motivaţia mea. Această medalie este una dintre cele două cele mai importante câştigate de mine, titlurile mondiale. Dar ştiu că pentru alţii, această medalie poate însemna mult mai mult decât pentru mine. Important este mesajul, şi anume că speranţa nu moare de cancer. Medalia este aici şi ajunge la mulţi, mulţi copii, care au nevoie de ea mai mult decât mine, dacă aş ţine-o undeva într-un dulap ca să ştiu că o am. Este doar o medalie", a spus Popovici.

"Îi admir foarte tare pe aceşti copii, a fost foarte greu să intru în saloane şi la fel de greu să ies de acolo. Pentru că ei trec prin ceva... adică noi când spunem că avem probleme, nu, nu avem. Nu am dreptul să mă plâng că e greu... pentru că ei duc adevăratul greu. Am simţit admiraţie şi respect faţă de ei, mă bucur că mulţi au reuşit să învingă această boală nemiloasă", a adăugat el.

Testele genetice costă aproximativ 3.000 de euro, însă ele sunt oferite gratuit copiilor prin programul "Speranţa nu moare de cancer". Popovici a menţionat că şi statul ar trebui să fie un sponsor major în astfel de proiecte.

"Cu siguranţă e nevoie de cât mai mulţi bani pentru că e nevoie de cât mai multă finanţare, de cât mai multă susţinere din partea entităţilor private, dar şi din partea statului. Şi statul ar trebui să aibă un rol major în asemenea proiecte, să fie un sponsor major", a menţionat el.

Întrebat dacă simte deja presiunea de a câştigat o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici a răspuns: "Este o presiune mare, da. Dar sunt aşteptările altora, nu aşteptările mele sau ale echipei mele". El a adăugat că nu s-a gândit încă ce ar face cu o medalie olimpică: "Să mă văd cu ea în mână şi de acolo voi vedea".

În cadrul evenimentului, profesor doctor Anca Coliţă, manager al Institutului Clinic Fundeni şi preşedinte al Societăţii Române de Onco-Hematologie Pediatrică, a declarat că testele genetice oferite prin acest program reprezintă o şansă uriaşă pentru copiii bolnavi.

"David este un campion uriaş şi sunt emoţionată să îl avem azi aici, dar copii aceştia au câştigat mult mai multe medalii decât el. Asta pentru că fiecare zi a fost o luptă pe care ei au câştigat-o, împreună cu părinţii lor şi cu suportul nostru. Noi îţi mulţumim pentru gestul de a fi alături de aceşti copii, că sunteţi aici voi, campionii între voi. Diagnosticul genomic înseamnă că noi cunoaştem inamicul, că reuşim să ştim mai bine care sunt particularităţile inamicului pe care trebuie să-l învingem, iar lucrul acesta este extraordinar de important. Pentru mulţi dintre ei am fi ales alt tratament în lipsa acestor teste genetice puse la dispoziţie de MedLife", a afirmat Anca Coliţă.

La rândul său, Dumitru Jardan, biolog şi şeful Laboratorului de Genetică şi Biologie Moleculară MedLife, a declarat: "Îi mulţumesc lui David Popovici, el este un campion... iar campionii au o disproporţionată funcţie în viaţa noastră din simplul motiv că sunt un exemplu viu de perseverenţă, tărie şi efort, lucruri care ne ajută să ajungem cât mai departe şi să fim ceva mai mult decât credem vreodată că o să fim. De aceste trăsături au nevoie şi micii noştri campioni, pentru că perseverenţă, putere, tărie, energie şi optimism le va fi greu şi lor să învingă această boală. Iar ei evident că nu ajung campioni fără echipa câştigătoare, pentru că în spatele oricărui campion stă o echipă... iar noi vom încerca să îi ajutăm pe partea noastră cu absolut tot ce putem. Pentru că toţi ne dorim acelaşi lucru în final, ca speranţa să nu moară de cancer. Dacă ar ajunge să fie vândut comercial, acest test ar ajunge undeva la 3.000 de euro. Dar el nu este oferit comercial, este exclusiv pentru program".

MedLife a marcat prin evenimentul de luni un an de când a dezvoltat primul şi singurul program gratuit de testare genetică, cu acoperire naţională, pentru îmbunătăţirea succesului terapeutic în cazul copiilor recent diagnosticaţi cu cancer. Peste 250 de copii recent diagnosticaţi cu afecţiuni oncologice au fost înscrişi în programul #SperanţaNuMoareDeCancer, reprezentând peste jumătate din totalul celor diagnosticaţi anual în România.

În cadrul programului, pacienţii pediatrici recent diagnosticaţi cu cancer beneficiază de unul dintre cele mai complexe teste de secvenţiere din lume pentru afecţiuni oncologice, care analizează mutaţiile a 523 de gene asociate cu multiple tipuri de cancer. Pe baza rezultatelor obţinute în urma testării, medicii oncologi pot alege cele mai potrivite tratamente şi terapii pentru fiecare pacient, în funcţie de profilul mutaţional al tumorii.

