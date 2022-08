”Veni, vidi, Popovici!” Ce a scris presa internațională despre fenomenalul înotător român

Presa internaţională a marcat, sâmbătă seară, performanţa reuşită de David Popovici la Campionatul European de la Roma, precizând că românul este un fenomen şi a făcut o cursă senzaţională.

Ce au scris AP, Marca, Gazzetta dello Sport, BBC şi L’Equipe despre Popovici:

AP

“Românul David Popovici, de 17 ani, a devenit cel mai tânăr înotător care doboară recordul mondial la 100 m liber, sâmbătă, bătând recordul stabilit în urmă cu peste 13 ani în acelaşi bazin”.

Marca

“Fenomenul de 17 ani a şters recordul lui Cesar Cielo (46.91) cu 46.86, în finala de la Europene”

Gazzetta dello Sport

“Baby Fenomeno. Fenomenul român, care într-o lună va împlini 18 ani, a câştigat aurul la Europenele de la Roma în cursa regină şi a stabilit un nou record mondial”.

Bbc.com

“Seara nu va fi uitată şi pentru că Popovici a făcut o cursă senzaţională. La Roma, adolescentul a reuşit un timp mai bun cu 0.05 secunde faaţă de brazilianul Cesar Cielo care stabilea recordul mondial în 2009 în acelaşi bazin”.

L’Equipe

“La doar 17 ani, David Popovici a confirmat toate aşteptările, dominând clar finala la 100 m liberm sâmbătă, la CE de la Roma, cu record mondial”.

Remarcabil e și jocul de cuvinte ”Veni, vidi, Popovici”, folosit în condițiile în care Europeanul se desfășoară la Roma, expresia fiind preluată și distribuită pe rețelele de socializare.

Sportivul David Popovici a câştigat, sâmbătă, medalia de aur în proba de 100 m liber, la Campionatul European de nataţie pentru seniori, la Roma. El a stabilit noul record mondial al probei.

I am passionate about #swimming. I am privileged to be #physio for @teambelgium during #lenroma2022 European Championships. And then #history was written by #Popovici. Goosebumps 😎 @belswim @VlaamseZwemFed @LENaquatics pic.twitter.com/yxCIyRIKfn