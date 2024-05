Impresarul lui Denis Alibec anunta ca merge sa negocieze un transfer in Anglia

Denis Alibec este aproape de un transfer in Anglia si va parasi cel mai probabil la iarna gruparea lui Gigi Becali, FCSB, acolo unde a fost transferat de la Astra pentru 2.04 milioane de euro.

Alibec va reveni in meciul de duminica seara cu CSU Craiova in lotul vicecampioanei, acolo unde in ultima vreme a fost suspendat, dupa probleme de disciplina avute la meciul cu FC Voluntari.

Sambata seara, Florin Lovin a vorbit in studioul unei televiziuni de sport despre plecarea lui Alibec in Anglia: "Denis are in continuare probleme cu pubalgia. Nu trece usor, trebuie sa faca foarte multe exercitii. Am avut ideea de a chema un om din anturajul lui Chelsea, specializat pe aceasta afectiune. Sper ca usor-usor sa-i treaca. Nu stiu ce informatii are patronul echipei, dar va spun ce stiu eu.

Pe 13 noiembrie merg la Londra si am intalniri cu reprezentantii unor cluburi din Premier League si Championship. Nu se vor putea plati 10 milioane de euro pe el momentan. N-ai cum sa dai suma asta pe un jucator care n-a avut reusite", au fost declaratiile impresarului lui Alibec, sambata seara, pentru TelekomSport.

Ramane de vazut daca Alibec va reintra titular din primul meci la FCSB, in derbiul cu CSU Craiova, jucat duminica de la ora 20.45, LIVE pe Ziare.com.

Pana la plecarea in Anglia, Alibec va juca in partidele din Europa League ramase, 3 la numar, acolo unde, dupa spusele patronului Becali, va fi urmarit din tribune de mai multi scouteri.

In acest sezon, Alibec are doar 2 goluri marcate.

D.A.

