Românii care nu știu ce să facă cu banii munciți în străinătate: "Am undeva la 50.000 de euro cash"

În timp ce unii români își fac planuri să plece din țară în căutarea unor câștiguri mai mari, alții s-au întors deja.

Diaspora românească este în creștere cu circa 100.000 de persoane în fiecare an. România se află pe primul loc la numărul cetățenilor adulți care au rezidența în alte țări europene.

În anul 2019, 2,45 de milioane de cetățeni români locuiau în țări ale Uniunii Europene, adică mai mult decât populația Bucureștiului.

Cifrele reale ale migrației românești nu sunt cu adevărat cunoscute și se pot face doar estimări în materie.

Unii dintre cei care au plecat să lucreze în străinătate se întorc în țară. Este cazul unui român care a reușit să strângă o sumă importantă de bani, muncind peste hotare și a revenit în România, însă nu știe cum să investească banii, după cum a scris pe Facebook.

"M-am întors din străinătate după ceva timp și vreau să fac ceva în țara mea, dar nu știu ce, ca să îmi vină un venit lunar. Am undeva la 50.000 € cash. Am vrut să iau un apartament în Timișoara să îl dau în chirie (era un venit pasiv de 300€ lunar), dar este prea mare investiția și nu se merită, plus că dacă dai de chiriași mai "cuminți", te costă reparațiile mai mult decât profitul!

Locuiesc în Mehedinți și zona este și săracă, așa că nu știu ce să fac. Cafenele au toți, dube au toți de transport, chiar nu știu! Salariile la noi în zonă nu sar de 1.500 ron net și te mai și freacă 10 ore/ zi. Poate aveți voi ceva idei!", a scris acesta pe grupul Tineri antreprenori.

"Poți scoate investiția într-un timp foarte scurt"

În comentarii, mai mulți dintre membrii grupului i-au dat idei de investiții.

"Câteva taxiuri în funcție de ce costurile din fiecare zonă."

"Spălătorie self service, în funcție de zona unde o amplasezi îți scoți investiția în 2-3 ani, mai pui și o cafenea și o parcare și ai și venit activ și pasiv, doar că pentru asta o să ai nevoie de ceva mai mult de 50k."

"Mergi într-un oraș mare, fă ceva ce știi să faci, vezi ce nevoi are zona respectivă, plătește un consultat în bussines, investește o parte din bani și în tine. Dacă te bagi în ceva ce nu stăpâneșți vei pierde foarte ușor banii. Ca o idee de bussines, prestări de servicii."

"Dacă te interesează o afacere online, colaborare cu o companie care se ocupă cu comercializarea aurului de 24k, unde poți avea titluri de proprietate, cu dobânda de 18% anual, reevaluare zilnică de capital, acțiuni și multe avantaje! Pe lângă asta, dacă mergi pe partea de recomandare, poți scoate investiția într-un timp foarte scurt și poți fi pe profit! Aici poți avea 3 surse de venit."

"Loc de joacă pentru copii. Poate cu o sală de cafenea pentru părinți lângă."

"Nu te pot ajuta personal, dar pot oferi o idee. Sunt multe companii de investiții imobiliare în România. Poți căuta pe google și avea întâlniri cu ei să vezi cu cine ai vrea să colaborezi. E ceva ce am considerat și eu. Principiul este că ei vânează apartamente pe care le cumpără și pregătesc pe șablon pentru Airbnb. Cred că venitul la investiția ta ar ajunge la 1000 euro/ Lună. Ei vând apartamentul în 3 ani și reinvestesc și tot așa."

"50% investește în crypto și 50% în bursă! Rezultatele pe care ai să le ai în 2 ani nu se compară cu nici un business tradițional."

"Stai cuminte deocamdată, cu banii în buzunar"

"Zona e plină de trasee turistice și natura este wow acolo! Eu vă recomand să vă gândiți să investiți într-un spațiu de relaxare cu fonduri europene pe domeniul turismului."

"Axează=te pe o făbricuță de pelet, te pot ajuta eu cu mai multe detalii, de unde să cumperi utilaje și eu am în curs de dezvoltare o afacere cu pelet și pare promițător, gândește-te în general să investești în producție și energie."

"Orice ai face trebuie să ai grijă! Cred că cel mai rentabil ramâne apartamentul. Verifică zona ta și vezi ce lipsește sau ce ar putea să funcționeze acolo mai ales la starea financiară a posibililor clienți sau ceva ce ține mult de turiștii ce trec pe acolo. 50k nu este o sumă foarte mare, dar nici mică nu este! Oricum ar fi, nu te lăsa vrăjit de vânzătorii de iluzii."

"Stai cuminte deocamdată cu banii în buzunar, în aceeași situație suntem și noi!"

"Încearcă cu câteva mașini pentru Bolt Uber sau Tazz/ Glovo, le închiriezi săptămânal. Merge destul de bine în România."

"Vulcanizare și spălătorie auto"

"Eu aș merge pe vulcanizare și spălătorie auto 2 boxe + depozit de anvelope sehaș și noi = toate în același punct. Și dacă îți mai rămân bănuți cumpără un elevator unde ar putea să-și schimbe omul singur ulei, plăcuțe, discuri."

"Până reușești să faci o analiză de piață pentru zona respectivă, poți face comerț online pe eMag. Nu o să ai nevoie de promovare sau marketing. Îți deschizi firma, alegi un produs și începi să îl vinzi. Dacă ești priceput la mașini poți comercializa piese auto. Sunt și o necesitate, deci cu siguranță vei avea profit, dacă îți faci corect calculul pentru preț."

"Un hectar sau două de teren agricol și plantează o livadă! Pune nuci, aluni sau paulonia! Iar dacă ai găsi o zonă unde să cumperi acum 2 hectare, iar pe viitor să te poți extinde la 10, 15, 20 ar fi super!

Sau ca să nu te implici prea mult poți să cumperi oi! Vorbești cu un cioban vezi cât vrea pe o oaie să o țină la el și să o pască un an de zile, apoi faci un calcul și nu mai iei brânza, o lași lui, dar îi pui o condiție, că exemplu îți cumpăr 100 de oi, ți le dau ție, mi le paști, le ții pe iarnă, îți las brânza toată și mieii care sunt berbecuți!

Iar peste 3, 4, 5 ani te trezești cu 700 - 800 de oi pe care le poți vinde toate grămadă!

Nu știu cum este în zona ta, dar la mine în județul Iași am calculat un randament de minim 30 la sută pe an!"

