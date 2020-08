Nebunie in Coasta de Fildes. Fostului jucator al lui Chelsea, Didier Drogba, i s-a respins candidatura la functia de presedinte

"Noi va invitam sa suspendam orice actiune legata de procesul electoral pana la noi ordine", a scris FIFA intr-o scrisoare datata din 27 august si adresata directorului executiv al FIF.Comisia electorala a Federatiei ivoriene de fotbal a respins joi candidatura fostului atacant vedeta al echipei nationale, Didier Drogba, la presedintia federatiei."Comisia electorala (...) respinge candidatura domnului Drogba Tebily Didier Yves", a indicat comisia, care-i reproseaza fostului jucator ca nu indeplineste conditiile de eligibilitate.Aceste alegeri au adus o situatie incurcata, cu lupte intestine neincetate, devenind o adevarata telenovela de la inceputul lunii iunie.Respingerea lui Drogba arata cat de greu ii este fostului mare jucator sa se integreze in mediul fotbalului din tara sa, in ciuda statutului sau, a celor aproximativ 100 de selectii si a averii sale.Fostul atacant al lui Chelsea si Marseille, format in Franta, a obtinut sprijinul a doar doua cluburi de prima divizie, cand avea nevoie de cel putin trei asemenea sustineri.Lucrurile au stat la fel cu grupurile de interes. Fiecare candidat trebuia sa fie sustinut de cel putin unul din cele cinci grupuri. Drogba nu a reusit sa fie sustinut nici de Asociatia fostilor jucatori , nici de Asociatia jucatorilor ivorieni in activitate.Foarte popular in tara sa, Drogba este sprijinit de multi dintre fostii sai colegi de la nationala , ca Eugene Diomande, fratii Yaya si Kolo Toure, Aruna Dindane, precum si de numeroase personalitati.Totusi, alti fosti jucatori, ca Cyril Domoraud, Bonaventure Kalou sau Ahmed Ouattara sustin candidatura lui Idriss Diallo, fost vicepresedinte al FIF, in timp ce presedintele Ligii, Sory Diabate, se bucura de sustinerea unor nume ca Didier Zokora, Youssouf Fofana sau Abdoulaye Traore.Candidatura lui Drogba la alegerile pentru presedintia Federatiei, programate pe 5 septembrie, a fost deja in pericol in aceasta vara, dupa ce fostul atacant nu a primit, in iulie, sustinerea Asociatiei fotbalistilor ivorieni din cadrul FIF.Drogba a jucat la trei Cupe Mondiale pentru Cote d'Ivoire si si-a ajutat nationala sa se califice de doua ori in finala Cupei Africii pe Natiuni. Cu Chelsea , el a castigat Liga Campionilor (2012) si patru titluri in Premier League, printre alte trofee.