Dinamo a reclamat cinci jucatori de la CSU Craiova. Oltenii reactioneaza dur

Miercuri, 22 Martie 2017, ora 21:23
Dinamo a reclamat cinci jucatori de la CSU Craiova. Oltenii reactioneaza dur
Foto: csuc.ro

Dinamo a reclamat la Comisia de Disciplina a FRF cinci jucatori de la CSU Craiova, dupa ce acestia au fost surprinsi injurand formatia din Stefan cel Mare.

Jucatorii pe care Dinamo ii vrea suspendati sunt Alexandru Baluta, Andrei Ivan, Simon Mazarache, Vladimir Screciu si Apostol Popov, conform Digi Sport.

FRF va judeca acest caz, iar cei cinci jucatori risca o suspendare de cel putin o etapa.

Totodata, Dinamo se gandeste sa ii actioneze si in instantele civile pe cei cinci, solicitand despagubiri.

In replica, cei de la CSU Craiova au criticat dur actiunea celor de la Dinamo.

"Chiar ne sare somnul pana la meciul de Cupa. Dar nu le e putin rusine? Isi trimit jucatorii la nationala sa se imbete, dar fac plangere in justitie. Sunt consternat.

Ati vazut filmarile din vestiarul lui Dinamo? Nu-mi permit sa vi le arat. Ar fi josnic sa va arat ce scandeaza jucatorii lui Dinamo la adresa Stelei, inspirati de Marius Sumudica", a spus presedintele Marcel Popescu.

C.S.

