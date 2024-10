Panica la Dinamo: Prima masura luata impotriva lui Negoita dupa ce a fost pus sub control judiciar - surse

Pus sub control judiciar in dosarul in care formatia sa a iesit din insolventa, Ionut Negoita nu va mai putea conduce clubul Dinamo pana cand nu va scapa de aceasta masura.

Surse juridice citate de Digi Sport anunta ca printre restrictiile pe care Negoita le va avea in perioada urmatoare este si neimplicarea la Dinamo.

Astfel, Negoita nu va avea voie sa mai ia legatura cu cei din conducerea lui Dinamo si va trebui sa delege o persoana cu putere de decizie, sustin sursele citate.

Cel mai probabil, inlocuitorul lui Negoita va fi Catalin Petrescu, cel care ocupa functia de presedinte al Consiliului de Administratie.

In acest caz, Ionut Negoita este acuzat de bancruta frauduloasa, alaturi de alte trei persoane, printre care si administratorul special ce s-a ocupat de insolventa.

Concret, Negoita si ceilalti trei inculpati sunt acuzati ca au omis intentionat sa declare active de aproximativ 4 milioane de euro, iar acest lucru a redus creantele.

Drept urmare, persoanele care aveau de recuperat bani in urma procesului de insolventa au incasat mai putini bani. De asemenea, si Fiscul a fost prejudiciat in acest dosar.

Fapta de care este acuzat Negoita se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

C.S.

