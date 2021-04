Bitcoin este la noi recorduri istorice, dar incep sa apara si primele probleme

Minarea eco de Bitcoin

Primul Bitcoin ecologic este deja "pe teava"

Bitcoin ar putea avea probleme mai mari

Pretul de descoperire

Teoria lui Wyckoff s-ar putea adeveri

Semnele bune sunt cele evidente. Bitcoin este la un nou record istoric, iar toata lumea vrea sa apuce o bucata de profit in goana FOMO (Fear Of Missing Out). De asemenea, pe partea eco, apar tot mai multe companii care se lauda ca vor sa mineze Bitcoin in cel mai ecologic mod.Lupta pentru primul eco-Bitcoin deja a inceput in America si in Canada, alte companii urmand sa ia parte la acest trend.Minarea pentru Bitcoin devine tot mai poluanta, iar ecologistii din intreaga lume s-au activat pe aceasta latura a criptomonedelor. Din acest motiv, Decarbbitcoin Labs a anuntat ca va contribui alaturi de Comisiile de Justitiei a Mediului din California prin relevarea potentialului de minare ecologica a Bitcoin.Decarbbitcoin Labs, un think tank fondat de Comunitatea Electricitatii, s-a inhamat la lupta impotriva schimbarilor climatice din California si foloseste minarea de Bitcoin ca proiect prototip.Entitatea dezvolta un prototip unic in Los Angeles, care nu numai ca decarbonizeaza comunitatea, ci si demonstreaza modul in care Bitcoinul ecologic va fi extras."DecarbBitcoin Labs implementeaza primul prototip de acest gen in Los Angeles, care va extrage primul Bitcoin 100 "verde" la origine la un pret foarte competitiv pentru bazinele miniere. Dovada valorii va fi un bloc de 1 MW", anunta Austin Davis, co-fondator al Comunitatii Electricitatii, citat de Coin Telegraph Desi cei din California se lauda ca vor fi primii care vor mina un Bitcoin ecologic, compania Argo Blockchain are deja un proiect de genul acesta in derulare. Aceasta va lansa un pool de minare de Bitcoin alimentat numai cu energie curata.In acest sens, Argo a incheiat un parteneriat cu compania DMG Blockchain care foloseste tehnologii de minare foarte prietenoase cu mediul pentru a crea Terra Pool - un pool de minare de Bitcoin care consta intr-o putere de procesare a celor doua retele (n.r. - hash rate) alimentata din sursele de energie hidroelectrica, potrivit Crypto.ro. Argo Blockchan PLC este o companie de minare cu sediul principal in Marea Britanie, dar care are trei ferme de minat Bitcoin in Canada si o criptomoneda, Zcash (ZEC). Recent, compania a achizitionat un teren de 93 de hectare in Texas, pe care planuieste sa-l foloseasca la extinederea operatiunilor de minerit prin construirea unei centrale electrice cu o putere de productie de 200 MWh, ce va proveni, de asemenea, din energie curata.Si in timp ce unii se bat cu pumnii in piept ca vor mina primul Bitcoin ecologic, criptomoneda dominanta s-ar putea lovi de probleme mai mari, cum ar fi o bula speculativa. Dar, ca sa fim corecti, nu Bitcoin va avea probleme ci cei care au ales sa investeasca in moneda digitala, cel putin daca ne luam dupa Bank of America Potrivit unui sondaj realizat de aceasta banca, trei din patru manageri de fonduri se tem ca Bitcoin este o bula speculativa. De asemenea, doar 16% dintre acestia spun ca, de fapt, nu exista asa ceva, in timp ce 10% sunt indecisi cu privire la evolutia monedei dominante.Este foarte posibil sa fie o bula speculativa, avand in vedere ca Bitcoin a cunoscut in ultimul an o majorare agresiva, de peste 16 ori. In momentul de fata, Bitcoin se tranzactioneaza la peste 64.500 de dolari.In plus, ce-i face pe analisti sa creada ca pentru Bitcoin urmeaza o panta descendenta este ceea ce ei numesc "pret de descoperire".Pe termen scurt, sentimentul investitorilor este unul amestecat. Analistii folosesc termenul "pret de descoperire" atunci cand pretul unui activ atinge un nou nivel istoric.Pretul Bitcoin a intrat sub incidenta acestei formulari de "pret de descoperire", ieri, cand a depasit cotatia de 62.000 de dolari.Cand un activ intra in faza de pret de descoperire doua lucruri se pot intampla: fie devine supra-achizitionat si urmeaza o corectie severa, fie manifesta un impuls puternic si isi continua traiectoria ascendenta.O schema de distributie creata de tehnician de piata Richard Demille Wyckoff prevesteste lucruri nu tocmai bune pentru Bitcoin, cel putin din ceea ce avertizeaza NewsBTC.com. Potrivit teoriei lui Wyckoff, piata ar trebui privita ca fiind controlata de cineva numit "omul compozit". Acest misterios "investitor-balena" trece pe piata prin patru faze distincte: acumularea, marcarea, distributia si marcarea.Wyckoff a dezvoltat mai multe scheme pentru fiecare faza in parte. Suprapunerea unei astfel de scheme peste actiunea recenta a pretului Bitcoin nu este un semn excelent pentru investitorii din prezent. In ultimul an, raliul pe Bitcoin a fost puternic, cu foarte putine corectii, pietele sunt sunt supraincalzite si un semnal de top rar a aparut pentru prima data din 2017.Daca analistul are dreptate si distributia este motivul pentru care raliul s-a intrerupt la 60.000 de dolari, ceea ce ar putea urma va fi o faza de reducere a valorii si o disparitie masiva a profitului inregistat pana acum.