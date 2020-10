Cum isi va reveni economia mondiala dupa pandemie: "Nu se intrevede o redresare solida, pe scara larga"

Indicele arata ca cresterea consemnata de cele mai mari economii din lume este inegala, ceea ce scoate in evidenta perspectiva precara pe fondul careia vor avea loc reuniunile FMI si ale Bancii Mondiale din aceasta saptamana.In timp ce al doilea val de coronavirus submineaza eforturile de revenire la normal si reduce increderea companiilor, populatiilor si investitorilor, majoritatea tarilor au un drum lung inainte ca economiile lor sa revina la nivelul anterior pandemiei."Nu se intrevede o redresare solida, pe scara larga", a declarat Eswar Prasad, profesor la Brookings Institution, adaugand ca "riscurile unor efecte economice substantiale si de durata sunt in crestere".Reuniunile FMI si Bancii Mondiale vor fi organizate virtual in aceasta saptamana.Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a declarat saptamana trecuta ca redresarea dupa criza Covid-19 va fi "lunga, neregulata si nesigura" si "predispusa la regrese".Datele economice la nivel mondial sunt mai slabe ca oricand dupa 2012, an in care a fost lansat Brookings-FT Tracking Index referitor la redresarea economiei globale.Acest indice compara indicatorii din economia reala, pietele financiare si increderea cu mediile istorice pentru economia globala si statele individuale.Indicele arata ca redresarea din economiile avansare este departe de a fi finalizata dupa scaderile istorice inregistrate in primavara, iar situatia din economiile emergente este si mai dificila.