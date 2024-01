Declin pe piața construcțiilor de locuințe în 2023. Specialiștii prevăd un 2024 cel puțin la fel de dificil

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, pe total, cu 12,5%, în perioada ianuarie-noiembrie 2023, în comparație cu intervalul de timp similar din 2022, potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistică.

Dacă în dreptul construcțiilor inginerești a fost consemnat un avans de 31,7%, clădirile rezidențiale au înregistrat în aceeași perioadă un declin de 7,5%.

Declinul înregistrat în 2023 în dreptul clădirilor rezidențiale are cauze multiple, iar specialiștii se așteaptă că acesta va continua și în 2024.

Mai puține șantiere în lucru în 2024

”2023 a fost un an cu multe provocări în domeniul arhitecturii și construcțiilor. În primul rând, vorbim de schimbări legislative precum apariția metodologiei privind NZEB (Near Zero Energy Building) sau schimbarea celei de obținere a avizelor și autorizațiilor ISU precum și de eliminarea facilităților din domeniul construcțiilor.

La acestea s-au adăugat deficitul de forță de muncă și reducerea numărului de autorizații de construire, constrângeri care au condus însă la noi idei și strategii precum digitalizarea și creșterea complexității proiectelor”, a declarat Elena Ștefănescu, arhitect, cofondator Studio ae, într-un comunicat de presă.

Dacă prețurile materialelor de construcție au rămas relativ stabile, la nivel de execuție (proces care include și manopera, transportul, utilajele, etc.), în 2023 s-a înregistrat o creștere de aproximativ 10%, scumpire cauzată mai ales de inflația din 2022.

Majorări de prețuri la orizont

Și în 2024 este de așteptat o majorare a prețului cauzată de schimbările legislative, de eliminarea facilităților fiscale și modificarea taxelor aferente salariilor în domeniul construcțiilor de la finalul lui 2023.

În 2023 s-a înregistrat o scădere a numărului de autorizații emise, ceea ce înseamnă că în 2024 vor fi mai puține șantiere în lucru sau finalizate.

Astfel, pe fondul creșterii prețurilor și a scăderii ofertei, a accesului tot mai greoi la credite, cumpărarea unei locuințe devine mai dificilă, se arată în comunicatul citat.

Eficiența energetică, în prim-plan

După întârzierile din 2023 privind implementarea proiectelor PNRR, 2024 ar putea fi un an cu ”motoarele turate” ale investițiilor în domeniul construcțiilor. Multe firme din domeniu s-au concentrat pe proiectele mai mari din domeniul public, ceea ce a condus la un deficit în zona privată și la proiectele mici și medii.

De exemplu, pentru cei care construiesc o singură casă este destul de dificil să găsească un antreprenor general care să coordoneze toată partea de execuție.

”2024 va fi anul implementării măsurilor privind eficiența energetică. Sustenabilitatea în arhitectură și construcții a devenit un imperativ. Termoizolarea, integrarea panourilor solare sau fotovoltaice, a pompelor de căldură și a altor surse de energie regenerabilă precum turbinele eoliene, după caz, precum și utilizarea materiale recuperate sunt din ce în ce mai frecvente”, a mai spus arhitectul Elena Ștefănescu.

Articol realizat in colaborare cu Risco.ro