Interesul pentru chirii a crescut in ultima perioada, din cauza scumpirilor, unele provocate de stat, pe piata locuintelor

Unul din trei romani din mediul urban locuieste cu chirie sau imparte o locuinta pe care nu o detine in proprietate, dar interesul pentru achizitionarea unei proprietati ramane in continuare ridicat, arata un studiu recent realizat de Unlock Market Research pentru Colliers

„Romania ramane tara europeana cu cei mai multi proprietari de case si apartamente, potrivit statisticilor oficiale, si cu toate ca interesul pentru achizitionarea unei proprietati ramane ridicat, o parte importanta continua sa locuiasca cu chirie. 13% dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani din mediul urban sunt chiriasi, iar aproximativ 18% impart o locuinta pe care nu o detin in proprietate cu parintii, rudele sau prietenii", releva studiul citat, realizat pe un esantion de circa 1.000 de respondenti din mediul urban.

Tendinta de achizitie a unei proprietati a accelerat in ultimele luni din 2023, in contextul propunerilor de modificare a legislatiei fiscale, in special cresterea cotei minime de TVA pentru locuinte de la 5% la 9% pentru proprietatile de pana la aproximativ 120.000 de euro, impreuna cu majorarile taxelor notariale.

„Statisticile Eurostat spun ca circa 95% la suta dintre romani au case pe numele lor, iar acest procent ne face sa fim tara cu cei mai multi proprietari din toata Europa. Cu toate acestea, multe apartamente sunt de fapt inchiriate, in special in marile orase. Aceasta realitate este mai evidenta in cazul blocurilor noi, mai ales in zonele apropiate de centrele de afaceri, unde procentul chiriasilor este semnificativ mai mare", a declarat Gabriel Blanita, Associate Director Valuation & Advisory Services la Colliers Romania.

Acesta a explicat ca pentru a avea o imagine cat mai realista a pietei de inchirieri din Romania, Colliers a initiat pentru al doilea an consecutiv un studiu la nivel national, iar rezultatele ofera o imagine mai aproape de realitate a situatiei decat datele statistice oficiale, sugerand ca 69% dintre rezidentii cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani din mediul urban din Romania locuiesc intr-o locuinta detinuta in proprietate personala.

In general, cei mai multi dintre cei care inchiriaza sunt tineri cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani (25%), care au locuri de munca flexibile sau studiaza si nu isi permit sa investeasca inca intr-o locuinta, chiria fiind practic singura optiune.

Potrivit studiului, Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si Brasov sunt principalele beneficiare ale migratiei interne, dar a crescut si numarul strainilor care aleg Romania. Astfel, anul 2022 a marcat doua premiere: populatia rezidenta a crescut pentru prima data dupa 1989, iar numarul celor care au sosit in Romania a depasit numarul celor care au plecat (cu 85.000 de persoane). Diferenta consta, insa, in gradul de pregatire ale celor veniti in raport cu cei plecati, arata si Risco.ro.

Avantajele inchirierii

„Desi chiriile au inregistrat o crestere medie de 10% in Bucuresti in ultimul an, inchirierea unei locuinte ramane o optiune mai avantajoasa decat achizitionarea", arata consultantii Colliers.

In prezent, oferta de locuinte in ansamblurile destinate exclusiv inchirierii din Bucuresti este de aproape 1.000 de unitati, iar alte peste 3.000 de unitati sunt in diferite stadii de constructie, insa specialistii Colliers estimeaza ca, in urmatorii 2-3 ani, segmentul proiectelor rezidentiale destinate exclusiv inchirierii are potential sa ajunga la 5.000 de locuinte.

Datele Colliers arata ca, in Bucuresti, un roman are nevoie in medie de echivalentul a 8 salarii anuale nete pentru a cumpara o locuinta de 60 metri patrati, o cifra care nu s-a schimbat prea mult de mai bine de un deceniu, desi este usor mai mare decat inainte de pandemie, cand se situa in jurul a 7 ani de salarii. In 2008, la apogeul bulei imobiliare din Romania, aceeasi locuinta ar fi costat aproximativ echivalentul a 25 de ani de salariu mediu anual.

In timp ce 2022 a stabilit un nivel record in ceea ce priveste livrarile rezidentiale, depasind usor recordurile anterioare din ultimii 3 ani, 2023 a inregistrat un usor recul. In primele trei trimestre ale anului, volumul de livrari de locuinte a scazut cu peste 5%, iar in trimestrul al treilea declinul de la un an la altul a fost de peste 11%, conform celor mai recente date ale INS.

Chiar si intr-un context provocator, volumul anual de vanzari a fost cu doar 16% mai mic decat cel inregistrat in anul record 2022. Aceasta rezistenta subliniaza soliditatea pietei imobiliare din capitala si capacitatea sa de a mentine un ritm constant, chiar si in conditii dificile. Si in Cluj-Napoca s-au tranzactionat in 2023 cu 6% mai putine apartamente comparativ cu 2022, in Iasi scaderea a fost de 4%, iar in Timisoara s-au vandut cu 10% mai putine apartamente, comparativ cu anul anterior.

